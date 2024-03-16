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16 марта, 05:52

Украинские беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области

Азаров: Атака БПЛА на Сызранский НПЗ зафиксирована в Самарской области

Украинский беспилотник атаковал Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. Также зафиксирована попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ.

По словам главы области, в результате инцидента на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. Предварительно, никто не пострадал.

Пожар произошёл на территории Сызранского НПЗ
Пожар произошёл на территории Сызранского НПЗ

"Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет", — приводит слова губернатора его пресс-служба.

Напомним, что 12 марта беспилотники атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области. В результате вспыхнул пожар на установке по переработке нефти.

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t.me / МЧС Краснодарского края

Иван Косицын
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