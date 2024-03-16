Украинские беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области

Украинский беспилотник атаковал Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. Также зафиксирована попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ.

По словам главы области, в результате инцидента на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. Предварительно, никто не пострадал.

"Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет", — приводит слова губернатора его пресс-служба.