Украинские беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области
Азаров: Атака БПЛА на Сызранский НПЗ зафиксирована в Самарской области
Украинский беспилотник атаковал Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. Также зафиксирована попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ.
По словам главы области, в результате инцидента на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. Предварительно, никто не пострадал.
"Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет", — приводит слова губернатора его пресс-служба.
Напомним, что 12 марта беспилотники атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области. В результате вспыхнул пожар на установке по переработке нефти.
t.me / МЧС Краснодарского края