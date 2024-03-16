Пожар произошёл на территории Сызранского НПЗ
На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе произошёл пожар, пострадавших нет
На территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области произошёл пожар. Об этом сообщили в администрации города.
"Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Персонал предприятия эвакуирован. Причины пожара устанавливаются", — сказано в сообщении мэрии.
Life.ru сообщал, что 12 марта беспилотники атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области. В результате вспыхнул пожар на установке по переработке нефти, к настоящему моменту он локализован.
Shutterstock / FOTODOM