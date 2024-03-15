В Новгородской области произошёл крупный пожар на пилораме

В Новгородской области произошёл крупный пожар на местной пилораме. Как уточнили в МЧС России, в данный момент пламя удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратов.

В Новгородской области горит ангар на пилораме. Видео © t.me / МЧС России

"В Чудове горит ангар на территории пилорамы. Пожар локализован на 1500 квадратных метрах", — уточнили в МЧС.

Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работает 18 специалистов и 6 единиц техники.