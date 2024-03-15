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15 марта, 00:12

В Новгородской области произошёл крупный пожар на пилораме

В Новгородской области локализован пожар на пилораме на площади 1,5 тыс. кв.

В Новгородской области произошёл крупный пожар на местной пилораме. Как уточнили в МЧС России, в данный момент пламя удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратов.

В Новгородской области горит ангар на пилораме. Видео © t.me / МЧС России

"В Чудове горит ангар на территории пилорамы. Пожар локализован на 1500 квадратных метрах", — уточнили в МЧС.

Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работает 18 специалистов и 6 единиц техники.

Пожар в Кстовской промзоне полностью потушен
Пожар в Кстовской промзоне полностью потушен

Ранее Life.ru сообщал, что семья с шестилетним ребёнком погибла в результате пожара в двухэтажном доме в московском посёлке Новофёдоровское. Тело отца обнаружили при разборе завалов после тушения, уже потом нашли ещё двух погибших.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Оксана Попова
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