В Новгородской области произошёл крупный пожар на пилораме
В Новгородской области локализован пожар на пилораме на площади 1,5 тыс. кв.
В Новгородской области произошёл крупный пожар на местной пилораме. Как уточнили в МЧС России, в данный момент пламя удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратов.
В Новгородской области горит ангар на пилораме. Видео © t.me / МЧС России
"В Чудове горит ангар на территории пилорамы. Пожар локализован на 1500 квадратных метрах", — уточнили в МЧС.
Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работает 18 специалистов и 6 единиц техники.
Ранее Life.ru сообщал, что семья с шестилетним ребёнком погибла в результате пожара в двухэтажном доме в московском посёлке Новофёдоровское. Тело отца обнаружили при разборе завалов после тушения, уже потом нашли ещё двух погибших.
t.me / МЧС России