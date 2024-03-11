Семью с ребёнком нашли мёртвой на пепелище загадочно сгоревшего дома в Москве

Семья с шестилетним ребёнком погибла в результате страшного пожара в двухэтажном доме в московском посёлке Новофёдоровское. Как сообщает МЧС России, тело отца обнаружили при разборе завалов после тушения, уже потом нашли ещё двух погибших.

Место пожара в московском посёлке Новофёдоровское. Обложка © Прокуратура Москвы

"В Новофёдоровском горел деревянный двухэтажный частный дом. Огонь охватил около 100 квадратных метров, произошло частичное обрушение перекрытий и перегородок... По уточненной информации, на пожаре погибли отец, мать и 6-летний ребёнок", — сообщили в МЧС.