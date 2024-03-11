Семью с ребёнком нашли мёртвой на пепелище загадочно сгоревшего дома в Москве
Семья с шестилетним ребёнком погибла при пожаре в Новофёдоровском в Москве
Место пожара в московском посёлке Новофёдоровское. Обложка © МЧС России
Семья с шестилетним ребёнком погибла в результате страшного пожара в двухэтажном доме в московском посёлке Новофёдоровское. Как сообщает МЧС России, тело отца обнаружили при разборе завалов после тушения, уже потом нашли ещё двух погибших.
Место пожара в московском посёлке Новофёдоровское. Обложка © Прокуратура Москвы
"В Новофёдоровском горел деревянный двухэтажный частный дом. Огонь охватил около 100 квадратных метров, произошло частичное обрушение перекрытий и перегородок... По уточненной информации, на пожаре погибли отец, мать и 6-летний ребёнок", — сообщили в МЧС.
Причины возгорания на данный момент остаются неизвестными, они будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств трагедии, а также ход доследственной проверки и принятие по её результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 10 марта на трубопроводе в районе посёлка Лыхма в ХМАО вспыхнул мощный пожар. Огнеборцы справились с возгоранием меньше чем за полчаса. Причиной произошедшего стал прорыв трубопровода.