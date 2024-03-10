Мощный пожар произошёл на газопроводе рядом с посёлком Лыхма в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мощный пожар произошёл на газопроводе рядом с посёлком Лыхма в ХМАО. Видео © t.me / SHOT

Всё произошло несколько часов назад вблизи посёлка Лыхма. Судя по опубликованным кадрам, площадь пожара достигает нескольких сотен квадратов: зарево и столб дыма видны за несколько километров от места происшествия.

В данный момент причины возникновения пожара и информация о пострадавших уточняются. На место выдвинулись сотрудники МЧС и медики. Официальных комментариев от местных властей по данному факту не поступало.