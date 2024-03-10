Мощный пожар произошёл на газопроводе рядом с посёлком Лыхма в ХМАО
SHOT: Сильный пожар произошёл на газопроводе рядом с посёлком Лыхма в ХМАО
Мощный пожар произошёл на газопроводе рядом с посёлком Лыхма в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Мощный пожар произошёл на газопроводе рядом с посёлком Лыхма в ХМАО. Видео © t.me / SHOT
Всё произошло несколько часов назад вблизи посёлка Лыхма. Судя по опубликованным кадрам, площадь пожара достигает нескольких сотен квадратов: зарево и столб дыма видны за несколько километров от места происшествия.
В данный момент причины возникновения пожара и информация о пострадавших уточняются. На место выдвинулись сотрудники МЧС и медики. Официальных комментариев от местных властей по данному факту не поступало.
В мае прошлого года Life.ru рассказывал о взрыве на газопроводе Елец-1 в районе посёлка Лыхма Белоярского района ХМАО. Сначала на месте разгорелся пожар из-за сделанной врезки, после чего последовал взрыв. Тогда в результате ЧП один человек погиб и ещё пятеро пострадали.
t.me / SHOT