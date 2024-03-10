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9 марта, 23:13

Мощный пожар произошёл на газопроводе рядом с посёлком Лыхма в ХМАО

SHOT: Сильный пожар произошёл на газопроводе рядом с посёлком Лыхма в ХМАО

Мощный пожар произошёл на газопроводе рядом с посёлком Лыхма в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мощный пожар произошёл на газопроводе рядом с посёлком Лыхма в ХМАО. Видео © t.me / SHOT

Всё произошло несколько часов назад вблизи посёлка Лыхма. Судя по опубликованным кадрам, площадь пожара достигает нескольких сотен квадратов: зарево и столб дыма видны за несколько километров от места происшествия.

В данный момент причины возникновения пожара и информация о пострадавших уточняются. На место выдвинулись сотрудники МЧС и медики. Официальных комментариев от местных властей по данному факту не поступало.

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Число пострадавших из-за пожара на газопроводе в Прикамье увеличилось до восьми человек

В мае прошлого года Life.ru рассказывал о взрыве на газопроводе Елец-1 в районе посёлка Лыхма Белоярского района ХМАО. Сначала на месте разгорелся пожар из-за сделанной врезки, после чего последовал взрыв. Тогда в результате ЧП один человек погиб и ещё пятеро пострадали.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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