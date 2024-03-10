Два человека пострадали в результате крупного пожара в ангаре под Петербургом

Два человека пострадали в результате крупного пожара в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщает пресс-служба МЧС России. Уточняется, что площадь возгорания уже составляет тысячу квадратных метров.

Кадры пожара в ангаре под Петербургом. Видео © Telegram / Mash на Мойке

"На месте пожара пострадало два человека, они госпитализированы", — говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания задействовано 75 специалистов и 21 единица техники МЧС, уточнили в ведомстве. Что стало причиной пожара, пока не известно.