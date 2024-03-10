Два человека пострадали в результате крупного пожара в ангаре под Петербургом
Под Петербургом загорелся ангар на площади тысяча квадратов, есть пострадавшие
Два человека пострадали в результате крупного пожара в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщает пресс-служба МЧС России. Уточняется, что площадь возгорания уже составляет тысячу квадратных метров.
Кадры пожара в ангаре под Петербургом. Видео © Telegram / Mash на Мойке
"На месте пожара пострадало два человека, они госпитализированы", — говорится в сообщении.
В ликвидации возгорания задействовано 75 специалистов и 21 единица техники МЧС, уточнили в ведомстве. Что стало причиной пожара, пока не известно.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 10 марта на трубопроводе в районе посёлка Лыхма в ХМАО вспыхнул мощный пожар. Огнеборцы справились с возгоранием меньше чем за полчаса. Ущерб от инцидента устанавливается. Причиной произошедшего стал прорыв трубопровода.
Кадр из видео Telegram / Mash на Мойке