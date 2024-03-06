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6 марта, 05:27

Мощный пожар охватил частный пансионат в Воронеже с десятками пациентов

В Воронеже загорелся частный пансионат, пациентов и персонал эвакуировали

Пожар в воронежском пансионате. Обложка © VK / Мой и твой Воронеж

Пожар в воронежском пансионате. Обложка © VK / Мой и твой Воронеж

В здании частного пансионата в Воронеже вспыхнул пожар. Пресс-служба МЧС сообщает об успешной эвакуации всех 52 человек, находившихся внутри.

"Горит кровля двухэтажного здания на 200 квадратных метрах. По информации администрации, внутри находилось 52 человека: 49 пациентов, три человека персонала. В кратчайшие сроки пожарным МЧС России удалось эвакуировать всех", говорится в публикации министерства.

К настоящему моменту пожарным удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение. На месте происшествия работает 66 огнеборцев, привлечено 24 единицы техники. О пострадавших не сообщалось.

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Ранее Life.ru сообщал о пожаре, охватившем сегодня ночью частный дом в Зеленограде. Сначала в МЧС уведомили, что из полыхающего здания удалось вывести четырёх его жителей. Однако впоследствии стало известно, что никто из них не выжил.

Юрий Лысенко
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