Мощный пожар охватил частный пансионат в Воронеже с десятками пациентов

В здании частного пансионата в Воронеже вспыхнул пожар. Пресс-служба МЧС сообщает об успешной эвакуации всех 52 человек, находившихся внутри.

"Горит кровля двухэтажного здания на 200 квадратных метрах. По информации администрации, внутри находилось 52 человека: 49 пациентов, три человека персонала. В кратчайшие сроки пожарным МЧС России удалось эвакуировать всех", — говорится в публикации министерства.

К настоящему моменту пожарным удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение. На месте происшествия работает 66 огнеборцев, привлечено 24 единицы техники. О пострадавших не сообщалось.