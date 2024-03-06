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6 марта, 02:03

Пожар в частном доме на северо-западе Москвы унёс жизни четверых человек

Частный дом площадью 100 квадратных метров загорелся в Зеленограде поздней ночью. Несмотря на усилия огнеборцев, жертв избежать не удалось. Подробности происшествия привели в МЧС.

Изначально в ведомстве сообщили, что прибывшие на место инцидента пожарные вывели из полыхающего строения четверых жильцов. Двое из них позже скончались. Спустя несколько часов данные по жертвам изменились в худшую сторону.

"Пожар унёс жизни четверых человек. Причины произошедшего устанавливаются", — рассказали в министерстве, добавив, что к настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано.

Ликвидация пожара в Зеленограде. Видео © t.me / МЧС России

Мощный пожар произошёл на левобережье Киева, не исключён поджог
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А в Саранске жертвами недавнего пожара стали восемь кошек. Хозяин квартиры оставил питомцев наедине с обогревателем, который и спалил жилище вместе с животными.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Илья Пушкарев
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