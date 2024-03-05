В Саранске хозяин случайно сжёг заживо 8 кошек
В Саранске во время пожара из-за обогревателя в квартире погибло восемь кошек
Место гибели 8 кошек в Саранске. Обложка © МЧС России
В Саранске во время пожара из-за обогревателя в квартире погибло восемь кошек. Животные опрокинули прибор, который владелец оставил включённым, рассказали в региональном МЧС.
Место гибели 8 кошек в Саранске. Фото © МЧС России
"Хозяин квартиры ушёл и оставил прибор в сети, животные задели его. Обогреватель упал — и начался пожар", — сообщили в управлении.
Приехавшие к месту пожара сотрудники МЧС оперативно справились с возгоранием, но спасти кошек не смогли. К этому моменту они уже были мертвы. В управлении призвали россиян быть более осторожными с отопительными приборами. Обогреватели не рекомендуется оставлять без присмотра и включёнными на ночь, а также ставить близко к мебели и занавескам.
А ранее в квартире в Екатеринбурге были найдены мёртвыми зоозащитница Александра Щербакова, её 16-летняя дочь и восемь домашних питомцев — собаки и кошки. Страшную находку совершил несовершеннолетний сын погибшей, сам чудом избежавший страшной участи.