В Саранске хозяин случайно сжёг заживо 8 кошек

В Саранске во время пожара из-за обогревателя в квартире погибло восемь кошек. Животные опрокинули прибор, который владелец оставил включённым, рассказали в региональном МЧС.

Приехавшие к месту пожара сотрудники МЧС оперативно справились с возгоранием, но спасти кошек не смогли. К этому моменту они уже были мертвы. В управлении призвали россиян быть более осторожными с отопительными приборами. Обогреватели не рекомендуется оставлять без присмотра и включёнными на ночь, а также ставить близко к мебели и занавескам.