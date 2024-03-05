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5 марта, 10:42

В Саранске хозяин случайно сжёг заживо 8 кошек

В Саранске во время пожара из-за обогревателя в квартире погибло восемь кошек

Место гибели 8 кошек в Саранске. Обложка © МЧС России

Место гибели 8 кошек в Саранске. Обложка © МЧС России

В Саранске во время пожара из-за обогревателя в квартире погибло восемь кошек. Животные опрокинули прибор, который владелец оставил включённым, рассказали в региональном МЧС.

Место гибели 8 кошек в Саранске. Фото © МЧС России

Место гибели 8 кошек в Саранске. Фото © МЧС России

"Хозяин квартиры ушёл и оставил прибор в сети, животные задели его. Обогреватель упал — и начался пожар", — сообщили в управлении.

Приехавшие к месту пожара сотрудники МЧС оперативно справились с возгоранием, но спасти кошек не смогли. К этому моменту они уже были мертвы. В управлении призвали россиян быть более осторожными с отопительными приборами. Обогреватели не рекомендуется оставлять без присмотра и включёнными на ночь, а также ставить близко к мебели и занавескам.

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А ранее в квартире в Екатеринбурге были найдены мёртвыми зоозащитница Александра Щербакова, её 16-летняя дочь и восемь домашних питомцев — собаки и кошки. Страшную находку совершил несовершеннолетний сын погибшей, сам чудом избежавший страшной участи.

Андрей Бражников
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