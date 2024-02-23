Сын погибшей на Урале зоозащитницы остался жив благодаря случайности

В Екатеринбурге в доме, где погибла зоозащитница Александра Щербакова с 16-летней дочерью, жильцам выключили газ. Сейчас специалисты ведут проверку в каждой квартире, рассказывает URA.ru со ссылкой на аварийную газовую службу города.

"С 18 февраля в доме отключили газ на время проведения проверки. Специалистам необходимо проверить в каждой квартире газовые колонки", — сообщил диспетчер ведомства.

Мёртвую зоозащитницу и её дочь обнаружил несовершеннолетний сын женщины, который спасся благодаря случайности: во время предполагаемой утечки он был на дне рождения.