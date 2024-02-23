Регион

Уведомления отключены

23 февраля, 14:58

Сын погибшей на Урале зоозащитницы остался жив благодаря случайности

Газовики проверяют дом, где умерли уральская зоозащитница Щербакова и её дочь

Погибшая Александра Щербакова с питомцами. Обложка © VK / Александра Щербакова

Погибшая Александра Щербакова с питомцами. Обложка © VK / Александра Щербакова

В Екатеринбурге в доме, где погибла зоозащитница Александра Щербакова с 16-летней дочерью, жильцам выключили газ. Сейчас специалисты ведут проверку в каждой квартире, рассказывает URA.ru со ссылкой на аварийную газовую службу города.

"С 18 февраля в доме отключили газ на время проведения проверки. Специалистам необходимо проверить в каждой квартире газовые колонки", — сообщил диспетчер ведомства.

Мёртвую зоозащитницу и её дочь обнаружил несовершеннолетний сын женщины, который спасся благодаря случайности: во время предполагаемой утечки он был на дне рождения.

В Госдуме предложили способ борьбы со взрывами газа в частных домах
В Госдуме предложили способ борьбы со взрывами газа в частных домах

Ранее в Екатеринбурге в квартире на Сортировке обнаружили погибших Александру Щербакову и её дочь. Причиной трагедии могла стать утечка газа. Александра была зоозащитницей, с семьёй в квартире проживали восемь животных, среди которых были собаки и кошки. Выбраться им, к сожалению, не удалось.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров