Сын погибшей на Урале зоозащитницы остался жив благодаря случайности
Газовики проверяют дом, где умерли уральская зоозащитница Щербакова и её дочь
Погибшая Александра Щербакова с питомцами. Обложка © VK / Александра Щербакова
В Екатеринбурге в доме, где погибла зоозащитница Александра Щербакова с 16-летней дочерью, жильцам выключили газ. Сейчас специалисты ведут проверку в каждой квартире, рассказывает URA.ru со ссылкой на аварийную газовую службу города.
"С 18 февраля в доме отключили газ на время проведения проверки. Специалистам необходимо проверить в каждой квартире газовые колонки", — сообщил диспетчер ведомства.
Мёртвую зоозащитницу и её дочь обнаружил несовершеннолетний сын женщины, который спасся благодаря случайности: во время предполагаемой утечки он был на дне рождения.
Ранее в Екатеринбурге в квартире на Сортировке обнаружили погибших Александру Щербакову и её дочь. Причиной трагедии могла стать утечка газа. Александра была зоозащитницей, с семьёй в квартире проживали восемь животных, среди которых были собаки и кошки. Выбраться им, к сожалению, не удалось.