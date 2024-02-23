Зоозащитница с дочкой и восемь их питомцев найдены мёртвыми на Урале

В Екатеринбурге, в квартире на Сортировке, нашли тела зоозащитницы Александры Щербаковой и её 16-летней дочери. Причиной трагедии могла стать утечка газа, рассказала подруга женщины, директор благотворительного фонда "Подари свою доброту" Ольга Новосёлова.

"Девочку нашли в ванной, а Сашу — в коридоре. Отравление газом. Погибшие собачки и кошки. Печально и горько", — сообщила она URA.RU и добавила, что в квартире также погибли восемь их питомцев — три собаки, четыре кошки и морская свинка.

В СУ СКР по Свердловской области отказались от комментариев. Похоронят мать с дочкой 24 февраля в Екатеринбурге, на Восточном кладбище.