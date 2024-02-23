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23 февраля, 06:09
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Зоозащитница с дочкой и восемь их питомцев найдены мёртвыми на Урале

В Екатеринбурге нашли мёртвыми зоозащитницу Щербакову и её 16-летнюю дочь

Погибшая Александра Щербакова с питомцами. Обложка © VK / Александра Щербакова

Погибшая Александра Щербакова с питомцами. Обложка © VK / Александра Щербакова

В Екатеринбурге, в квартире на Сортировке, нашли тела зоозащитницы Александры Щербаковой и её 16-летней дочери. Причиной трагедии могла стать утечка газа, рассказала подруга женщины, директор благотворительного фонда "Подари свою доброту" Ольга Новосёлова.

"Девочку нашли в ванной, а Сашу — в коридоре. Отравление газом. Погибшие собачки и кошки. Печально и горько", — сообщила она URA.RU и добавила, что в квартире также погибли восемь их питомцев — три собаки, четыре кошки и морская свинка.

В СУ СКР по Свердловской области отказались от комментариев. Похоронят мать с дочкой 24 февраля в Екатеринбурге, на Восточном кладбище.

Тело майора ГИБДД с огнестрельным ранением нашли на Урале
Тело майора ГИБДД с огнестрельным ранением нашли на Урале

А ранее Life.ru писал, что москвич десять дней охранял разлагающееся тело умершей матери, которая была прикована к постели после инсульта.

Андрей Бражников
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