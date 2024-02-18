Тело майора ГИБДД с огнестрельным ранением нашли на Урале
В Сысерти Свердловской области нашли мёртвым майора ГИБДД
В Сысерти Свердловской области нашли мёртвым майора ГИБДД. Причиной смерти стало огнестрельное ранение, сообщил Е1.RU со ссылкой на источник, близкий к СК РФ.
"Позавчера ещё было это. Скрывают. Рядом нашли оружие", — уточнил собеседник издания.
Родственники погибшего офицера сообщили, что у него всё складывалось хорошо. В СК на запрос журналистов Ura.ru уточнили: следственное управление проводит проверку, тело забрали на экспертизу. В региональном ГУ МВД заявили об отсутствии оснований для того, чтобы подозревать в причастности к трагедии сторонних лиц. Основной версией считается суицид.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в Казани внутри припаркованной в посёлке Нагорном машины обнаружили два трупа: 21-летнего парня и 29-летней девушки. О жуткой находке сообщили очевидцы, которым показалось, что с салоном авто что-то не так. Оказалось, что тела пролежали там несколько дней. Правоохранительные службы приступили к расследованию.
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