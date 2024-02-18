Тело майора ГИБДД с огнестрельным ранением нашли на Урале

В Сысерти Свердловской области нашли мёртвым майора ГИБДД. Причиной смерти стало огнестрельное ранение, сообщил Е1.RU со ссылкой на источник, близкий к СК РФ.

"Позавчера ещё было это. Скрывают. Рядом нашли оружие", — уточнил собеседник издания.

Родственники погибшего офицера сообщили, что у него всё складывалось хорошо. В СК на запрос журналистов Ura.ru уточнили: следственное управление проводит проверку, тело забрали на экспертизу. В региональном ГУ МВД заявили об отсутствии оснований для того, чтобы подозревать в причастности к трагедии сторонних лиц. Основной версией считается суицид.