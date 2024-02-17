В Казани в припаркованном авто нашли два трупа — девушки и юноши
Тела молодой пары обнаружили в машине в посёлке Казани
В Казани обнаружили тела девушки и парня. Они были в автомобиле, припаркованном на улице Таёжная в посёлке Нагорный, сообщает KazanFirst со ссылкой на источник.
В полицию обратились проходящие мимо "Лады" люди, которые заметили странное в салоне машины. Оказалось, что внутри находились трупы 29-летней девушки и 21-летнего юноши. Причём пролежали там несколько дней. Теперь в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители.
А ранее Life.ru рассказывал не менее жуткую историю. Тела пропавших женщины и ребёнка обнаружили в Новосибирской области. Мать и дочь исчезли ещё в 20-х числах января, после того, как продали бабушкину квартиру, доставшуюся в наследство. Следствие считает, что расправиться с ними мог боец ММА по прозвищу Глаз Тигра, который помогал со сделкой.
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