В Казани в припаркованном авто нашли два трупа — девушки и юноши

В Казани обнаружили тела девушки и парня. Они были в автомобиле, припаркованном на улице Таёжная в посёлке Нагорный, сообщает KazanFirst со ссылкой на источник.

В полицию обратились проходящие мимо "Лады" люди, которые заметили странное в салоне машины. Оказалось, что внутри находились трупы 29-летней девушки и 21-летнего юноши. Причём пролежали там несколько дней. Теперь в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители.