Под Новосибирском обнаружили тела пропавших женщины и ребёнка. С ними расправился боец ММА

В Новосибирской области обнаружили тела пропавших женщины и ребёнка. Мать и дочь исчезли ещё в 20-х числах января, после того как они продали квартиру — наследство от бабушки. При себе у женщины было около двух миллионов рублей, на которые она планировала купить автомобиль. Как пишет kp.ru, со сделкой погибшей помогал её знакомый — боец ММА по прозвищу Глаз Тигра. Следствие считает, что именно он после сделки расправился с матерью и дочерью.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый покинул территорию Российской Федерации и скрылся на территории Казахстана. В связи с неустановлением местонахождения подозреваемого следователем ему заочно предъявлено обвинение и он был объявлен в межгосударственный розыск, а также заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает СУ СК России по Новосибирской области.

25 января обвиняемый был задержан в Казахстане. В своих показаниях он признался, что женщину зарезал, а девочку задушил. Следком сообщает о проведении мероприятий, направленных на его экстрадицию в Россию.

Тело убитой женщины было найдено в лесу в одном из районов Новосибирска в конце января, а тело ребёнка нашли на окраине города. Девочка лежала в снегу, её искали там целенаправленно, но из-за сугробов и однотипной местности это заняло много времени.