Одной из застреленных под Наро-Фоминском пенсионерок оказалась владелица крупного завода

Одной из пенсионерок, застреленных в деревне Свитино, расположенной недалеко от подмосковного Наро-Фоминска, оказалась 64-летняя Светлана Филанович — владелица завода "Термоусаживающаяся изоляционная антикоррозионная лента" (ТИАЛ). Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Также установлены личности двух других жертв: ими стали 67-летняя Наталья К. и Ирина Х. Предварительно, расправа произошла 5 февраля в доме предпринимательницы, тела всё это время лежали в подвале, накрытые пакетами. При этом преступники вынесли из коттеджа документы, драгоценности и угнали машину предпринимательницы. Злоумышленников ищут, возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного ношения оружия.