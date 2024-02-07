Регион

Уведомления отключены

7 февраля, 11:40

Одной из застреленных под Наро-Фоминском пенсионерок оказалась владелица крупного завода

SHOT: Убитыми в Подмосковье женщинами оказались владелица завода и её подруги

Светлана Филанович, убитая в Подмосковье. Обложка © SHOT

Светлана Филанович, убитая в Подмосковье. Обложка © SHOT

Одной из пенсионерок, застреленных в деревне Свитино, расположенной недалеко от подмосковного Наро-Фоминска, оказалась 64-летняя Светлана Филанович — владелица завода "Термоусаживающаяся изоляционная антикоррозионная лента" (ТИАЛ). Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Также установлены личности двух других жертв: ими стали 67-летняя Наталья К. и Ирина Х. Предварительно, расправа произошла 5 февраля в доме предпринимательницы, тела всё это время лежали в подвале, накрытые пакетами. При этом преступники вынесли из коттеджа документы, драгоценности и угнали машину предпринимательницы. Злоумышленников ищут, возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного ношения оружия.

Одна из убитых в Подмосковье. Фото © SHOT

Одна из убитых в Подмосковье. Фото © SHOT

Одна из убитых в Подмосковье. Фото © SHOT

Одна из убитых в Подмосковье. Фото © SHOT

Петербурженка нашла в подъезде молодого парня в луже крови и с торчащими из головы перилами
Петербурженка нашла в подъезде молодого парня в луже крови и с торчащими из головы перилами

Напомним, страшная расправа потрясла деревню Свитино Наро-Фоминского городского округа Московской области. Тела нашёл сосед Светланы Филанович. В преступлении подозревают знакомого убитых.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров