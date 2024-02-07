В Подмосковье неизвестный застрелил трёх пенсионерок
MK.ru: Тела трёх застреленных пожилых женщин нашли в Подмосковье
Тела трёх пенсионерок нашли в частном доме в подмосковной деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. Как сообщает сайт MK.ru, пожилые женщины скончались в результате огнестрельных ранений.
По информации источника издания, погибшими являются две 68-летние сёстры-близнецы и их 65-летняя знакомая, которая занималась предпринимательством. Тела женщин в ночь на среду, 7 февраля, обнаружил сосед. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. По предварительным данным, в расправе над пенсионерками подозревается их знакомый.
Ранее Life.ru писал, что в Ногинске неизвестный расстрелял мужчину и скрылся с места преступления. Пострадавший смог доехать до больницы, но позже скончался от полученных ран. Злоумышленника уже поймали, им оказался 27-летний местный житель, ранее судимый за кражу и мошенничество. Теперь ему светит до 15 лет лишения свободы.
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