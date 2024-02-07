В Подмосковье неизвестный застрелил трёх пенсионерок

По информации источника издания, погибшими являются две 68-летние сёстры-близнецы и их 65-летняя знакомая, которая занималась предпринимательством. Тела женщин в ночь на среду, 7 февраля, обнаружил сосед. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. По предварительным данным, в расправе над пенсионерками подозревается их знакомый.

