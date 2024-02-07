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7 февраля, 09:57

Петербурженка нашла в подъезде молодого парня в луже крови и с торчащими из головы перилами

В одном из подъездов Петербурга нашли парня с воткнутыми в голову перилами

В Санкт-Петербурге разбираются в обстоятельствах жуткой смерти молодого парня, тело которого нашли в подъезде дома на улице Марата. Как пишет 78.ru, о страшной находке сообщила женщина: погибший лежал на первом этаже в луже крови, из головы у него торчали перила.

Лестничный пролёт, с которого выпал петербуржец, позднее найденный с перилами в голове. Видео © 78.ru

На опубликованном изданием видео — тот самый лестничный пролёт, с которого рухнул бедолага. Видно, что перила буквально вырвало из стены. В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. Указывается, что на верхнем этаже проходила шумная вечеринка.

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Матвей Константинов
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