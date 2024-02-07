Петербурженка нашла в подъезде молодого парня в луже крови и с торчащими из головы перилами

В Санкт-Петербурге разбираются в обстоятельствах жуткой смерти молодого парня, тело которого нашли в подъезде дома на улице Марата. Как пишет 78.ru, о страшной находке сообщила женщина: погибший лежал на первом этаже в луже крови, из головы у него торчали перила.

Лестничный пролёт, с которого выпал петербуржец, позднее найденный с перилами в голове. Видео © 78.ru

На опубликованном изданием видео — тот самый лестничный пролёт, с которого рухнул бедолага. Видно, что перила буквально вырвало из стены. В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. Указывается, что на верхнем этаже проходила шумная вечеринка.