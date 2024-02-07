Петербурженка нашла в подъезде молодого парня в луже крови и с торчащими из головы перилами
В одном из подъездов Петербурга нашли парня с воткнутыми в голову перилами
В Санкт-Петербурге разбираются в обстоятельствах жуткой смерти молодого парня, тело которого нашли в подъезде дома на улице Марата. Как пишет 78.ru, о страшной находке сообщила женщина: погибший лежал на первом этаже в луже крови, из головы у него торчали перила.
Лестничный пролёт, с которого выпал петербуржец, позднее найденный с перилами в голове. Видео © 78.ru
На опубликованном изданием видео — тот самый лестничный пролёт, с которого рухнул бедолага. Видно, что перила буквально вырвало из стены. В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. Указывается, что на верхнем этаже проходила шумная вечеринка.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь житель Владивостока вытащил свою девушку в подъезд и жестоко её избил. Страшные удары запечатлела камера видеонаблюдения. Понёс ли он наказание, неизвестно.
Shutterstock