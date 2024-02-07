Могла покончить с собой: Пропавшая в Якутии 21-летняя беременная мать двоих детей найдена мёртвой
В Якутии нашли мёртвой пропавшую беременную девушку
В якутском Нерюнгри завершились поиски 21-летней Кристины Т., которую разыскивали экстренные службы и волонтёры. В ВК-сообществе Республиканского мониторингового центра указывается, что девушка пропала ещё 31 января: вышла из дома и не вернулась.
Как рассказали Sakhapress в пресс-службе СУ СК РФ по региону, тело Кристины нашли 6 февраля. Проводится проверка. В социальных сетях пишут, что она могла покончить с собой. Перед исчезновением девушка, беременная третьим ребёнком, якобы оставила своих детей знакомой и сказала, что скоро вернётся.
Ранее в Челябинской области нашли мёртвым подростка-токсикомана. Предварительно, он мог покончить с собой. Возбуждено уголовное дело, следствие устанавливает обстоятельства трагедии.
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