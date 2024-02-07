Могла покончить с собой: Пропавшая в Якутии 21-летняя беременная мать двоих детей найдена мёртвой

В якутском Нерюнгри завершились поиски 21-летней Кристины Т., которую разыскивали экстренные службы и волонтёры. В ВК-сообществе Республиканского мониторингового центра указывается, что девушка пропала ещё 31 января: вышла из дома и не вернулась.

Как рассказали Sakhapress в пресс-службе СУ СК РФ по региону, тело Кристины нашли 6 февраля. Проводится проверка. В социальных сетях пишут, что она могла покончить с собой. Перед исчезновением девушка, беременная третьим ребёнком, якобы оставила своих детей знакомой и сказала, что скоро вернётся.