На Урале нашли мёртвым 15-летнего школьника с токсикоманией

В селе Варна Челябинской области в ночь на 29 января нашли тело девятиклассника. По предварительной версии, 15-летний школьник мог покончить с собой, пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

"В заброшенном строении по улице Завалищина был обнаружен труп учащегося девятого класса местной школы", — сообщил собеседник издания.

Ребёнок состоял на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних за токсикоманию. СУ СКР по Варненскому району возбудило дело по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса РФ "Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего". В пресс-службе СК подтвердили, что следователем устанавливаются обстоятельства трагедии.