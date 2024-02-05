18-летний убийца бойца MMA Мутаева рассказал о расстреле и показал, куда выкинул пистолет

18-летний подозреваемый в расстреле бойца MMA Магомедрасула Мутаева признал вину и на следственном эксперименте подробно рассказал о расправе. После показаний уроженца Кумторкалинского района нашли орудие убийства. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Дагестану.

Орудие убийства спортсмена Магомедрасула Мутаева на следственном эксперименте. Фото © СУ СК России по Республике Дагестан

"Следователи провели проверку показаний на месте с участием ранее задержанного в качестве подозреваемого 18-летнего местного жителя. Подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, показал, где спрятал орудие преступления и каким образом им было совершено убийство", — уточнили в управлении.

Подозреваемый в убийстве спортсмена Магомедрасула Мутаева на следственном эксперименте. Фото © СУ СК России по Республике Дагестан