18-летний убийца бойца MMA Мутаева рассказал о расстреле и показал, куда выкинул пистолет
Подозреваемый в убийстве бойца MMA Мутаева признал вину и дал показания
Подозреваемый в убийстве спортсмена Магомедрасула Мутаева на следственном эксперименте. Обложка © СУ СК России по Республике Дагестан
18-летний подозреваемый в расстреле бойца MMA Магомедрасула Мутаева признал вину и на следственном эксперименте подробно рассказал о расправе. После показаний уроженца Кумторкалинского района нашли орудие убийства. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Дагестану.
Орудие убийства спортсмена Магомедрасула Мутаева на следственном эксперименте. Фото © СУ СК России по Республике Дагестан
"Следователи провели проверку показаний на месте с участием ранее задержанного в качестве подозреваемого 18-летнего местного жителя. Подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, показал, где спрятал орудие преступления и каким образом им было совершено убийство", — уточнили в управлении.
Подозреваемый в убийстве спортсмена Магомедрасула Мутаева на следственном эксперименте. Фото © СУ СК России по Республике Дагестан
Как сообщал Life.ru, 20-летнего бойца лиги AMC Fight Nights Магомедрасула Мутаева убили в Махачкале вечером 31 января, камера запечатлела, как стрелок разрядил в спортсмена весь магазин пистолета. Боец скончался по пути в больницу. В расправе подозревают 18-летнего Надырхана К., который мог пойти на преступление из мести. Возбуждено уголовное дело. Известно, что Мутаев занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова — отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Следующий бой атлета должен был состояться в феврале.