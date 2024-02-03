В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве бойца MMA Мутаева

Как сообщал Life.ru, 20-летнего бойца лиги AMC Fight Nights Магомеда Мутаева убили в Махачкале вечером 31 января, камера запечатлела, как стрелок разрядил в спортсмена весь магазин пистолета. Боец скончался по пути в больницу. В расправе подозревают 18-летнего Надырхана К., который мог пойти на преступление из мести. Возбуждено уголовное дело. Известно, что Мутаев занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова — отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Следующий бой атлета должен был состояться в феврале.