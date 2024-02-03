В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве бойца MMA Мутаева
Предполагаемый убийца Надырхан К. и Магомедрасул Мутаев (справа). Обложка © SHOT / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dagwrest_05
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве бойца смешанных единоборств (MMA) Магомедрасула Мутаева. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
Момент убийства Магомедрасула Мутаева в Махачкале. Видео © Telegram / SHOT
"Сотрудниками МВД Дагестана обнаружен и доставлен в отдел полиции подозреваемый в убийстве, ранее объявленный в розыск", — говорится в сообщении.
Там добавили, что 18-летнего подозреваемого задержали в Хасавюртовском районе. Сам он уроженец Кумторкалинского района.
Как сообщал Life.ru, 20-летнего бойца лиги AMC Fight Nights Магомеда Мутаева убили в Махачкале вечером 31 января, камера запечатлела, как стрелок разрядил в спортсмена весь магазин пистолета. Боец скончался по пути в больницу. В расправе подозревают 18-летнего Надырхана К., который мог пойти на преступление из мести. Возбуждено уголовное дело. Известно, что Мутаев занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова — отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Следующий бой атлета должен был состояться в феврале.