Облил зелёнкой за отца: Лайф узнал причину конфликта между бойцом Мутаевым и его убийцей
SHOT: Убитый боец MMA Мутаев ранее дрался на улице с предполагаемым убийцей
Магомедрасул Мутаев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mutaev__97
Убитый в Махачкале боец смешанных единоборства (MMA) Магомед Мутаев ранее дрался на улице с предполагаемым убийцей. Об сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, спортсмен считал, что Надырхан К. распускает слухи о его отце и называет того барыгой. Знакомые Мутаева рассказали, что боец был в ярости, когда узнал об этом. Тогда он решил избить, оскорбить и унизить оппонента, облив его зелёнкой. Спустя некоторое время Надырхан отомстил — сейчас это основная версия оперативников.
Известно, что Lada Priora, на которой скрылся убийца, последний раз засветилась на камерах у ипподрома спустя 30 минут после расстрела Мутаева. Правоохранители прочёсывают местность. Вероятно, подозреваемый бросил авто и сейчас скрывается, на связь с родственниками он не выходит.
По словам местных жителей, Мутаев был достаточно конфликтным человеком. Выяснилось, что летом в него стреляли из травматического пистолета. Но боец открыл ответный огонь из такого же оружия. Момент попал на видео. Тогда никто не пострадал. В настоящее время следователи также поднимают и это дело.
Летом в убитого бойца ММА Магомеда Мутаева уже стреляли из травмата. Видео © Telegram / SHOT
Как сообщал Лайф, 20-летнего бойца лиги AMC Fight Nights Магомеда Мутаева убили в Махачкале вечером 31 января, камера запечатлела, как стрелок разрядил в спортсмена весь магазин пистолета. Боец скончался по пути в больницу. В расправе подозревают 18-летнего Надырхана К., который мог пойти на преступление из мести. Возбуждено уголовное дело. Известно, что Мутаев занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова — отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Следующий бой атлета должен был состояться в феврале.