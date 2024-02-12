Спасти не удалось: Пропавшая 11 дней назад школьница из Самары найдена в лесу с бутылкой водки и обморожением

16-летнюю школьницу из Самары, которая 1 февраля ушла из дома и бесследно пропала, обнаружили в лесу. Найдено её тело, рядом с которым лежала бутылка водки, сообщает kp.ru.

Известно, что девочка-подросток воспитывалась в полной семье. По словам одноклассников, что она была достаточно замкнутой, могла не ходить на занятия. При этом в свободное время школьница подрабатывала в кафе быстрого питания. В день X она предупредила сестру, что ей поставили смену, поэтому вернётся она довольно поздно. При этом знакомые видели её на берегу Волги.

В итоге на тело школьницы наткнулся мужчина, в этот момент он катался по лесу на снегоходе. Прибывшие медики сделали всё возможное, но спасти девочку не смогли. По предварительной версии, она могла получить серьёзное обморожение. В региональном СК РФ подтвердили, что признаков насильственной смерти выявлено не было. Будет проведена судмедэкспертиза. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.