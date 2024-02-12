Спасти не удалось: Пропавшая 11 дней назад школьница из Самары найдена в лесу с бутылкой водки и обморожением
В Самаре обнаружили тело 16-летней девушки, пропавшей 1 февраля
Место, где нашли тело пропавшей девушки. Обложка © СУ СК РФ по Самарской области
16-летнюю школьницу из Самары, которая 1 февраля ушла из дома и бесследно пропала, обнаружили в лесу. Найдено её тело, рядом с которым лежала бутылка водки, сообщает kp.ru.
Известно, что девочка-подросток воспитывалась в полной семье. По словам одноклассников, что она была достаточно замкнутой, могла не ходить на занятия. При этом в свободное время школьница подрабатывала в кафе быстрого питания. В день X она предупредила сестру, что ей поставили смену, поэтому вернётся она довольно поздно. При этом знакомые видели её на берегу Волги.
В итоге на тело школьницы наткнулся мужчина, в этот момент он катался по лесу на снегоходе. Прибывшие медики сделали всё возможное, но спасти девочку не смогли. По предварительной версии, она могла получить серьёзное обморожение. В региональном СК РФ подтвердили, что признаков насильственной смерти выявлено не было. Будет проведена судмедэкспертиза. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в якутском Нерюнгри нашли тело 21-летней Кристины Т., которую искали сотрудники экстренных служб и волонтёров. Она ушла из дома ещё 31 января и с тех её никто не видел. Труп был найден 6 февраля, согласно одной из версий, она могла наложить на себя руки.