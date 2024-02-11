Ростовская спортсменка пропала после поражения на соревнованиях в Каспийске

В Дагестане ищут 22-летнюю студентку ростовского юридического вуза 22-летняя Анну Цомартову, которая приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу и пропала. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.

Тревогу забила мать девушки, проживающая в Северной Осетии. Известно, что студентка проиграла турнир, который проходил во Дворце спорта имени Али Алиева, из-за чего очень расстроилась. Оставив телефон дома, она вышла в неизвестном направлении. В последний раз её видели на берегу моря. При этом одни говорят, что заметили, как спортсменка стояла по пояс в воде, а другие — как уехала на попутке, пойманную на трассе у побережья. Известно, что девушка юыла одета в чёрный спортивный костюм с капюшоном и белые кроссовки.

"Мы проверяем все возможные варианты, всю поступающую информацию. Учитывая психологическое состояние девушки, есть основания для тревоги. Но будем искать и надеяться на лучшее! — приводит kp.ru сообщение Гариевой.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам: (8722) 99-47-12, 8-903-429-12-60.