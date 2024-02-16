В Екатеринбурге нашли тело слепой девушки с пакетом на голове

Следователи изучают обстоятельства смерти слепой девушки в Екатеринбурге, тело которой с полиэтиленовым пакетом на голове обнаружили в Академическом районе. В органах рассказали, что есть несколько версий того, почему погибшая была именно в таком виде.

"Первая — по каким-то соображениям она могла сама надеть пакет на себя, а потом по неизвестным пока причинам погибнуть. Вторая — кто-то мог надеть его на неё после смерти. Такое иногда бывает: очевидцы накрывают тела мёртвых людей, в том числе и пакетом, то есть тем, что имеется под рукой", — объяснил собеседник Ura.ru.

Комментировать произошедшее в пресс-службе СКР Свердловской области не стали. Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Источник агентства добавил, что улик, которые указывают на насильственную смерть, нет.