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16 февраля, 13:20

В Екатеринбурге нашли тело слепой девушки с пакетом на голове

Следователи изучают обстоятельства смерти слепой девушки в Екатеринбурге, тело которой с полиэтиленовым пакетом на голове обнаружили в Академическом районе. В органах рассказали, что есть несколько версий того, почему погибшая была именно в таком виде.

"Первая — по каким-то соображениям она могла сама надеть пакет на себя, а потом по неизвестным пока причинам погибнуть. Вторая — кто-то мог надеть его на неё после смерти. Такое иногда бывает: очевидцы накрывают тела мёртвых людей, в том числе и пакетом, то есть тем, что имеется под рукой", — объяснил собеседник Ura.ru.

Комментировать произошедшее в пресс-службе СКР Свердловской области не стали. Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Источник агентства добавил, что улик, которые указывают на насильственную смерть, нет.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что в Нерюнгри в Якутии нашли тело 21-летней Кристины Т., которую разыскивали сотрудники экстренных служб и волонтёры. Девушка пропала 31 января, с тех пор её никто не видел. Тело обнаружили 6 февраля.

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Александра Мышляева
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