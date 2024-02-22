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22 февраля, 12:48

Москвич 10 дней "охранял" разлагающееся тело матери

Москвич 10 дней жил с телом умершей матери в квартире на Цветном бульваре

Москвич десять дней охранял разлагающееся тело умершей матери, которая была прикована к постели после инсульта. Как выяснил сайт MK.Ru, жуткие события развернулись в квартире на Цветном бульваре.

Мать и сын жили вдвоём, других близких родственников у них нет. Они работали преподавателями в одном из технических университетов Москвы, но пожилая женщина ушла на пенсию. Вскоре сына тоже уволили. Пенсионерка была прикована к кровати с осени 2023 года после инсульта, сын за ней ухаживал, но врачей не впускал.

Полицию в квартиру вызвали соседи, заподозрив неладное. И не зря. Внутри обнаружили тело 79-летней пенсионерки, которое уже начало разлагаться. По оценке экспертов, она умерла десять дней назад. Сын сначала отказывался отдавать тело матери, заявив, что будет и дальше её "охранять". Но труп смогли доставить в морг. Самого сына в неадекватном состоянии отправили в больницу для оказания психологической помощи. По словам жильцов дома, мужчина нелюдим, со странностями в поведении, а общался только с одной из соседок.

Под Псковом мать три месяца как ни в чём не бывало жила с телами троих детей
Под Псковом мать три месяца как ни в чём не бывало жила с телами троих детей

А в Пермском крае произошла ещё более жуткая история. Там мужчина целый год прожил с телом отца, которого зарезал и спрятал в диване.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
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