Москвич 10 дней "охранял" разлагающееся тело матери

Москвич десять дней охранял разлагающееся тело умершей матери, которая была прикована к постели после инсульта. Как выяснил сайт MK.Ru, жуткие события развернулись в квартире на Цветном бульваре.

Мать и сын жили вдвоём, других близких родственников у них нет. Они работали преподавателями в одном из технических университетов Москвы, но пожилая женщина ушла на пенсию. Вскоре сына тоже уволили. Пенсионерка была прикована к кровати с осени 2023 года после инсульта, сын за ней ухаживал, но врачей не впускал.

Полицию в квартиру вызвали соседи, заподозрив неладное. И не зря. Внутри обнаружили тело 79-летней пенсионерки, которое уже начало разлагаться. По оценке экспертов, она умерла десять дней назад. Сын сначала отказывался отдавать тело матери, заявив, что будет и дальше её "охранять". Но труп смогли доставить в морг. Самого сына в неадекватном состоянии отправили в больницу для оказания психологической помощи. По словам жильцов дома, мужчина нелюдим, со странностями в поведении, а общался только с одной из соседок.