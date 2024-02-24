Регион

Уведомления отключены

24 февраля, 06:27

На Урале опровергли главную версию гибели зоозащитницы с дочкой и 8 питомцами

В квартире погибшей в Екатеринбурге зоозащитницы не нашли признаков утечки газа

Погибшая Александра Щербакова. Обложка © VK / Фонд "Зоозащита"

Погибшая Александра Щербакова. Обложка © VK / Фонд "Зоозащита"

Специалисты "Екатеринбурггаза" не подтвердили фактов падения давления в газопроводах или загазованности в квартире погибшей зоозащитницы Александры Щербаковой и её дочери. Отравление газом было главной версией их смерти, пишет URA.RU.

"В квартире установлены проточный газовый водонагреватель и газовая плита. Прибывшая на место аварийная бригада провела опрессовку газопроводов — падения давления не зафиксировано. В кухне и смежных помещениях сделаны замеры — загазованность отсутствовала",  сказано в публикации организации.

Компания добавила, что "Екатеринбурггаз" не занимался обслуживанием дома с 2019 года из-за того, что управляющая компания расторгла договор о техническом обслуживании установленного в здании газового оборудования. Сейчас УК выясняет, кто отвечал за газовую колонку, которой было оборудовано помещение, она была изъята в интересах следствия, как и документы с указанием даты установки и замены. Кроме того, проверяются колонки во всех квартирах в доме.

В Госдуме предложили способ борьбы со взрывами газа в частных домах
В Госдуме предложили способ борьбы со взрывами газа в частных домах

Напомним, что вчера в квартире в районе Сортировки в Екатеринбурге были найдены мёртвыми зоозащитница Александра Щербакова и её 16-летняя дочь. Утечка газа считалась одной из вероятных причин случившегося. С семьёй жили восемь домашних питомцев — собаки и кошки, они тоже погибли. Страшную находку совершил несовершеннолетний сын погибшей, сам чудом избежавший страшной участи, потому что в тот день был в гостях на дне рождения.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров