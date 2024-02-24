На Урале опровергли главную версию гибели зоозащитницы с дочкой и 8 питомцами
В квартире погибшей в Екатеринбурге зоозащитницы не нашли признаков утечки газа
Погибшая Александра Щербакова. Обложка © VK / Фонд "Зоозащита"
Специалисты "Екатеринбурггаза" не подтвердили фактов падения давления в газопроводах или загазованности в квартире погибшей зоозащитницы Александры Щербаковой и её дочери. Отравление газом было главной версией их смерти, пишет URA.RU.
"В квартире установлены проточный газовый водонагреватель и газовая плита. Прибывшая на место аварийная бригада провела опрессовку газопроводов — падения давления не зафиксировано. В кухне и смежных помещениях сделаны замеры — загазованность отсутствовала", — сказано в публикации организации.
Компания добавила, что "Екатеринбурггаз" не занимался обслуживанием дома с 2019 года из-за того, что управляющая компания расторгла договор о техническом обслуживании установленного в здании газового оборудования. Сейчас УК выясняет, кто отвечал за газовую колонку, которой было оборудовано помещение, она была изъята в интересах следствия, как и документы с указанием даты установки и замены. Кроме того, проверяются колонки во всех квартирах в доме.
Напомним, что вчера в квартире в районе Сортировки в Екатеринбурге были найдены мёртвыми зоозащитница Александра Щербакова и её 16-летняя дочь. Утечка газа считалась одной из вероятных причин случившегося. С семьёй жили восемь домашних питомцев — собаки и кошки, они тоже погибли. Страшную находку совершил несовершеннолетний сын погибшей, сам чудом избежавший страшной участи, потому что в тот день был в гостях на дне рождения.