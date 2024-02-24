На Урале опровергли главную версию гибели зоозащитницы с дочкой и 8 питомцами

Специалисты "Екатеринбурггаза" не подтвердили фактов падения давления в газопроводах или загазованности в квартире погибшей зоозащитницы Александры Щербаковой и её дочери. Отравление газом было главной версией их смерти, пишет URA.RU.

Компания добавила, что "Екатеринбурггаз" не занимался обслуживанием дома с 2019 года из-за того, что управляющая компания расторгла договор о техническом обслуживании установленного в здании газового оборудования. Сейчас УК выясняет, кто отвечал за газовую колонку, которой было оборудовано помещение, она была изъята в интересах следствия, как и документы с указанием даты установки и замены. Кроме того, проверяются колонки во всех квартирах в доме.