Участкового из Архангельска, который спас две жизни при пожаре, представили к госнаграде

Глава МВД Владимир Колокольцев представил к государственной награде участкового из Архангельской области, который спас двух женщин из горящего дома. Лейтенанту полиции Антону Фокину вручат медаль "За спасение погибавших".

Полицейский незамедлительно поспешил на помощь жителям посёлка Малошуйка, когда узнал о пожаре в одном из домов. Дело было ночью, поэтому лейтенант стал будить жильцов и помогать им эвакуироваться. Одновременно он сообщил о происшествии в дежурную часть и обесточил помещение. Весь этаж был наполнен едким дымом, из-за которого было сложно дышать, но тут выяснилось, что в нескольких комнатах могут находиться люди.

Лейтенант Фокин, прикрыв лицо мокрым полотенцем, с помощью топора выломал входную дверь. На кровати сидела пожилая женщина, которая надышалась едким дымом и была дезориентирована. Полицейский вывел её в безопасное место, после чего вернулся и обнаружил в другой комнате очаг возгорания: им оказался диван. Фокин начал заливать его из пожарного гидранта. Позже он услышал хрипы, доносившиеся из угла комнаты. Передвигаясь ползком и освещая путь фонариком, он добрался до ещё одной женщины, которая была накрыта покрывалом и находилась уже в бессознательном состоянии. Участковый вместе с подоспевшим местным жителем вынесли пострадавшую на улицу и передали медицинским работникам.

"Благодаря неравнодушию, грамотным и оперативным действиям участкового уполномоченного полиции Антона Фокина трагедии удалось избежать", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.