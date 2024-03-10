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10 марта, 08:55

Life.ru узнал подробности сильного пожара на трубопроводе в ХМАО

Причиной мощного пожара у посёлка Лыхма в ХМАО стал прорыв трубопровода

Мощный пожар в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа вспыхнул из-за прорыва трубопровода. По данным SHOT, трубу диаметром 1,4 метра разворотило на глубине около двух метров. Причиной, предварительно, стал износ конструкции.

Огнеборцы справились с пожаром меньше чем за полчаса. Ущерб от инцидента устанавливается. Вместе с тем авария на газопроводе не повлияла на технологический процесс, подача голубого топлива идёт по резервной ветке, сообщает правительство региона.

Число пострадавших из-за пожара на газопроводе в Прикамье увеличилось до восьми человек
Число пострадавших из-за пожара на газопроводе в Прикамье увеличилось до восьми человек

Напомним, в ночь на 10 марта на трубопроводе в районе посёлка Лыхма в ХМАО вспыхнул пожар. Площадь огня достигала сотен квадратных метров, зарево было видно за несколько километров. Его оперативно потушили, пострадавших нет.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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