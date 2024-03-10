Life.ru узнал подробности сильного пожара на трубопроводе в ХМАО

Мощный пожар в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа вспыхнул из-за прорыва трубопровода. По данным SHOT , трубу диаметром 1,4 метра разворотило на глубине около двух метров. Причиной, предварительно, стал износ конструкции.

Огнеборцы справились с пожаром меньше чем за полчаса. Ущерб от инцидента устанавливается. Вместе с тем авария на газопроводе не повлияла на технологический процесс, подача голубого топлива идёт по резервной ветке, сообщает правительство региона.