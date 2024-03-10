Life.ru узнал подробности сильного пожара на трубопроводе в ХМАО
Причиной мощного пожара у посёлка Лыхма в ХМАО стал прорыв трубопровода
Мощный пожар в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа вспыхнул из-за прорыва трубопровода. По данным SHOT, трубу диаметром 1,4 метра разворотило на глубине около двух метров. Причиной, предварительно, стал износ конструкции.
Огнеборцы справились с пожаром меньше чем за полчаса. Ущерб от инцидента устанавливается. Вместе с тем авария на газопроводе не повлияла на технологический процесс, подача голубого топлива идёт по резервной ветке, сообщает правительство региона.
Напомним, в ночь на 10 марта на трубопроводе в районе посёлка Лыхма в ХМАО вспыхнул пожар. Площадь огня достигала сотен квадратных метров, зарево было видно за несколько километров. Его оперативно потушили, пострадавших нет.