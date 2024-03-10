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10 марта, 05:20

В ХМАО ликвидировали крупный пожар на трубопроводе, пострадавших нет

Пожар на трубопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ликвидирован, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Пострадавших нет.

"Произошёл пожар на линейном объекте — трубопроводе — вне населённого пункта, пострадавших нет. Когда сообщение поступило, туда отправились подразделения ведомственной пожарной охраны и технический специалист", — сказал собеседник РИА "Новости".

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Напомним, пожар на трубопроводе в ХМАО вспыхнул в ночь на 10 марта. Его площадь достигала сотен квадратных метров, а зарево и столб дыма были видны за несколько километров от места происшествия. Всё произошло вблизи посёлка Лыхма.

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Матвей Константинов
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