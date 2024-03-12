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12 марта, 11:40

Пожар в Кстовской промзоне полностью потушен

Пожар в Кстовской промзоне ликвидирован. Фото © Глеб Никитин

Пожар в Кстовской промзоне ликвидирован. Фото © Глеб Никитин

Возгорание на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области устранено, сообщает губернатор региона Глеб Никитин в своём Telegram-канале.

В результате пострадавших нет. В воздухе в зоне жилой застройки превышений ПДК загрязняющих веществ выявлено не было.

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Как уже писал Life.ru, беспилотники атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области в районе 7 часов утра. В результате вспыхнул пожар на установке по переработке нефти. К 10:57 мск открытое пламя было устранено.

Владимир Озеров
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