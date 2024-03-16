Гладков рассказал о последствиях атаки "Вампиров" на Белгород

В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, есть один пострадавший — мужчина, сотрудник предприятия, куда попали обломки, получил баротравму. Бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — рассказал он в своём телеграм-канале.

Также в Белгороде из-за попадания обломков на территорию промышленного предприятия произошло возгорание. Гладков отметил, что пожарные расчёты уже приступили к ликвидации последствий. Губернатор добавил, что один из осколков упал в огород частного жилого дома и повредил теплицу взрывной волной.