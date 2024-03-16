Гладков рассказал о последствиях атаки "Вампиров" на Белгород
Гладков: В результате обстрела Белгорода вечером 16 марта ранен мужчина
Последствия атаки украинских дронов на Белгород. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, есть один пострадавший — мужчина, сотрудник предприятия, куда попали обломки, получил баротравму. Бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — рассказал он в своём телеграм-канале.
Также в Белгороде из-за попадания обломков на территорию промышленного предприятия произошло возгорание. Гладков отметил, что пожарные расчёты уже приступили к ликвидации последствий. Губернатор добавил, что один из осколков упал в огород частного жилого дома и повредил теплицу взрывной волной.
В Белгородском районе повреждены два частных дома и автомобиль. Также пострадала линия электропередачи, а абоненты СНТ "Ромашка" временно остались без света, добавил Гладков.
А ранее Life.ru сообщал, что вечером 16 марта силы ПВО России уничтожили 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Перед этим зенитчики сначала сбили три беспилотника, снаряд РСЗО RM-70 Vampire и ракету "Точка-У", потом — ещё восемь реактивных снарядов. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении ещё одного дрона. Спустя время стало известно о поражении очередных двух беспилотников противника.