В Белгородской области сбили ещё 15 снарядов чешской РСЗО Vampire
РСЗО RM-70 Vampire на вооружении ВС Азербайджана. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Белгородской области сбили ещё 15 снарядов чешской РСЗО RM-70 Vampire, сообщили в Минобороны РФ. Попытка атаки на территорию России состоялась около 17:00 мск.
"Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 15 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — говорится в сообщении.
Напомним, с самого утра 16 марта ВСУ не оставляют попыток атаковать территорию России. Например, в Белгородской области наши зенитчики сначала сбили три беспилотника, снаряд РСЗО RM-70 Vampire и ракету "Точка-У", потом — ещё восемь реактивных снарядов. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении ещё одного дрона. А ещё спустя время стало известно о поражении ещё двух беспилотников противника.