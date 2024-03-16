В Белгородской области сбили ещё 15 снарядов чешской РСЗО Vampire

В Белгородской области сбили ещё 15 снарядов чешской РСЗО RM-70 Vampire, сообщили в Минобороны РФ. Попытка атаки на территорию России состоялась около 17:00 мск.

"Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 15 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — говорится в сообщении.