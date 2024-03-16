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16 марта, 15:02

В Белгородской области сбили ещё 15 снарядов чешской РСЗО Vampire

РСЗО RM-70 Vampire на вооружении ВС Азербайджана. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

РСЗО RM-70 Vampire на вооружении ВС Азербайджана. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Белгородской области сбили ещё 15 снарядов чешской РСЗО RM-70 Vampire, сообщили в Минобороны РФ. Попытка атаки на территорию России состоялась около 17:00 мск.

"Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 15 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — говорится в сообщении.

В Белгородской области сбили два украинских беспилотника самолётного типа
В Белгородской области сбили два украинских беспилотника самолётного типа

Напомним, с самого утра 16 марта ВСУ не оставляют попыток атаковать территорию России. Например, в Белгородской области наши зенитчики сначала сбили три беспилотника, снаряд РСЗО RM-70 Vampire и ракету "Точка-У", потом — ещё восемь реактивных снарядов. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении ещё одного дрона. А ещё спустя время стало известно о поражении ещё двух беспилотников противника.

Матвей Константинов
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