В Белгородской области сбили ещё два украинских беспилотника
В Белгородской области пресекли очередную попытку ВСУ атаковать территорию России с помощью беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. На этот раз зенитчики сбили два дрона.
"Около 15:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа... два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
Напомним, 16 марта ВС России продолжают успешно отражать попытки ВСУ атаковать Белгородскую области. Так, сначала системы ПВО сбили три беспилотника, снаряд РСЗО RM-70 Vampire и ракету "Точка-У", потом — ещё восемь реактивных снарядов, а позднее Минобороны отчитывалось об уничтожении БПЛА.
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