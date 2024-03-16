Регион

Уведомления отключены

16 марта, 13:12

В Белгородской области сбили ещё два украинских беспилотника

В Белгородской области пресекли очередную попытку ВСУ атаковать территорию России с помощью беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. На этот раз зенитчики сбили два дрона.

"Около 15:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа... два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

В Белгородской области сбили два украинских беспилотника самолётного типа
В Белгородской области сбили два украинских беспилотника самолётного типа

Напомним, 16 марта ВС России продолжают успешно отражать попытки ВСУ атаковать Белгородскую области. Так, сначала системы ПВО сбили три беспилотника, снаряд РСЗО RM-70 Vampire и ракету "Точка-У", потом — ещё восемь реактивных снарядов, а позднее Минобороны отчитывалось об уничтожении БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров