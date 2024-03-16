Гладков: ТЦ в Белгороде и Белгородском районе не будут работать 17 и 18 марта
Последствия обстрела ТЦ в Белгороде. ТАСС / Колядин Павел
Из-за регулярных обстрелов Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) было принято решение о закрытии местных торговых центров в воскресенье и понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Обращение Гладкова к жителям Белгородской области. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
"Исходя из текущей обстановки, принимаем решение, что торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут. По работе школ и колледжей. Понедельник и вторник — выходные", — сказал он в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Гладков уточнил, что занятий в школе не будет также и в дистанционном формате. Он отметил, что это касается Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, а также города Белгорода. Кроме того, отложить обучение на несколько дней он призвал и высшие учебные заведения.
Решение по работе детских садов примут после опроса родителей, добавил губернатор. По его словам, если окажется, что у местных жителей нет возможности оставить детей дома в понедельник и вторник из-за "критической специальности", то власти города помогут.
А ранее Life.ru сообщал, что утром 16 марта силы ПВО России уничтожили восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Перед этим в регионе уничтожили три дрона, снаряд РСЗО RM-70 Vampire и одну ракету "Точка-У". Также над субъектом было сбито несколько беспилотников.