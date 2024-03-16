Гладков: ТЦ в Белгороде и Белгородском районе не будут работать 17 и 18 марта

Из-за регулярных обстрелов Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) было принято решение о закрытии местных торговых центров в воскресенье и понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Обращение Гладкова к жителям Белгородской области. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

"Исходя из текущей обстановки, принимаем решение, что торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут. По работе школ и колледжей. Понедельник и вторник — выходные", — сказал он в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Гладков уточнил, что занятий в школе не будет также и в дистанционном формате. Он отметил, что это касается Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, а также города Белгорода. Кроме того, отложить обучение на несколько дней он призвал и высшие учебные заведения.