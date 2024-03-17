Два летевших в сторону Москвы беспилотника сбиты в Домодедове
Мэр Собянин: Силы ПВО отразили атаку двух БПЛА в Домодедове, пострадавших нет
В подмосковном Домодедове сегодня ночью отражена атака двух беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал градоначальник в телеграм-канале.
Life.ru ранее сообщал, что сегодня ночью в Краснодарском крае произошёл пожар на Славянском НПЗ после попытки атаки беспилотников. Средства ПВО сбили все объекты, однако обломки одного из них рухнули на территорию завода, после чего возник пожар. В результате происшествия погиб один человек, предварительная причина смерти — сердечный приступ.
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