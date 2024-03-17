Два летевших в сторону Москвы беспилотника сбиты в Домодедове

В подмосковном Домодедове сегодня ночью отражена атака двух беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал градоначальник в телеграм-канале.