Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Ростовской области
Губернатор Голубев: Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Ростовской области
Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Подразделения ПВО успешно отразили сегодня ночью атаку беспилотного летательного аппарата самолётного типа на подлёте к Каменску. Последствия на земле уточняются", — написал чиновник в телеграм-канале.
Life.ru ранее сообщал, что сегодня ночью в Краснодарском крае произошёл пожар на Славянском НПЗ после попытки атаки беспилотников. Средства ПВО сбили все объекты, однако обломки одного из них рухнули на территорию завода, после чего возник пожар. В результате происшествия погиб один человек, предварительная причина смерти — сердечный приступ.
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