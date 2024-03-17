Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Подразделения ПВО успешно отразили сегодня ночью атаку беспилотного летательного аппарата самолётного типа на подлёте к Каменску. Последствия на земле уточняются", — написал чиновник в телеграм-канале.