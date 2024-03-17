В Ярославской области уничтожено четыре украинских БПЛА, пострадавших нет
Губернатор Евраев: Четыре дрона ВСУ уничтожено в Ярославской области
Четыре украинских беспилотника самолётного типа уничтожены в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"В Ярославской области отражена атака четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет", — написал Евраев и добавил, что сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.
Напомним, что минувшей ночью киевский режим предпринял ряд попыток атаковать территорию России. Так, в Калужской области силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника, а в Брянской — баллистическую ракету С-200. Позднее стало известно об атаке дронов на Славянский НПЗ в Краснодарском крае, в результате которой от сердечного приступа скончался один человек. Также сообщалось о сбитых дронах в Раменском и Ступинском городских округах Подмосковья, двух — в Домодедове и об одном — в Ростовской области. В Белгородской области четыре БПЛА сбросили взрывные устройства на посёлок Октябрьский. Еще один дрон сбили на окраине Калуги.
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