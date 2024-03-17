В Ярославской области уничтожено четыре украинских БПЛА, пострадавших нет

Четыре украинских беспилотника самолётного типа уничтожены в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"В Ярославской области отражена атака четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет", — написал Евраев и добавил, что сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.