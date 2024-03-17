Средства ПВО уничтожили баллистическую ракету С-200 над Брянской областью

"Украинские террористы предприняли попытку совершить атаку с помощью баллистической ракеты С-200. Воздушная цель уничтожена над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", — сообщил глава региона и добавил, что пострадавших в результате происшествия нет.