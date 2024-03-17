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16 марта, 21:52

Средства ПВО уничтожили баллистическую ракету С-200 над Брянской областью

Средства ПВО уничтожили украинскую баллистическую ракету С-200 над территорией Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы предприняли попытку совершить атаку с помощью баллистической ракеты С-200. Воздушная цель уничтожена над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", — сообщил глава региона и добавил, что пострадавших в результате происшествия нет.

ПВО сбила семь беспилотников над Брянской областью
ПВО сбила семь беспилотников над Брянской областью

Ранее в Брянской области сбили украинский Ту-141 "Стриж". Реактивный беспилотник советского производства попытался пересечь российскую границу в Стародубском районе и сразу был сбит системами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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