Средства ПВО уничтожили баллистическую ракету С-200 над Брянской областью
Средства ПВО уничтожили украинскую баллистическую ракету С-200 над территорией Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы предприняли попытку совершить атаку с помощью баллистической ракеты С-200. Воздушная цель уничтожена над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", — сообщил глава региона и добавил, что пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее в Брянской области сбили украинский Ту-141 "Стриж". Реактивный беспилотник советского производства попытался пересечь российскую границу в Стародубском районе и сразу был сбит системами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.
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