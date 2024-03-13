ПВО сбила семь беспилотников над Брянской областью

Семь беспилотников уничтожено за ночь над Брянской областью. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Семь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом", — написал он, отметив, что пострадавших и разрушений нет, а на месте работают оперативные и экстренные службы.