Четыре дрона ВСУ сбросили взрывные устройства на белгородский посёлок Октябрьский
Четыре украинских беспилотника сбросили взрывные устройства на белгородский посёлок Октябрьский, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе атаке ВСУ с помощью четырёх БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся посёлок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения", — сообщил Гладков.
Напомним, что минувшей ночью киевский режим предпринял ряд попыток атаковать территорию России. Так, в Калужской области силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника, а в Брянской — баллистическую ракету С-200. Позднее стало известно об атаке дронов на Славянский НПЗ в Краснодарском крае, в результате которой от сердечного приступа скончался один человек. Также сообщалось о сбитых дронах в Раменском и Ступинском городских округах Подмосковья, двух — в Домодедове и об одном — в Ростовской области.
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