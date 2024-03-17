Четыре дрона ВСУ сбросили взрывные устройства на белгородский посёлок Октябрьский

"В Белгородском районе атаке ВСУ с помощью четырёх БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся посёлок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения", — сообщил Гладков.