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17 марта, 02:44

В Раменском и Ступине уничтожено два украинских БПЛА

Собянин: В Раменском и Ступине уничтожено два украинских БПЛА

В двух городских округах Московской области — Раменском и Ступинском — отражена атака украинских беспилотников. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Объекты направлялись в сторону столицы, однако силами противовоздушной обороны они были оперативно выявлены и уничтожены. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Украинские беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области
Украинские беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области

Напомним, что минувшей ночью киевский режим предпринял ряд попыток атаковать территорию России. Так, в Калужской области силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника, а в Брянской — баллистическую ракету С-200. Позднее стало известно об атаке дронов на Славянский НПЗ в Краснодарском крае, в результате которой от сердечного приступа скончался один человек. Также сообщалось о двух сбитых БПЛА в Домодедове и об одном — в Ростовской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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