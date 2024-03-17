В Раменском и Ступине уничтожено два украинских БПЛА
Собянин: В Раменском и Ступине уничтожено два украинских БПЛА
В двух городских округах Московской области — Раменском и Ступинском — отражена атака украинских беспилотников. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Объекты направлялись в сторону столицы, однако силами противовоздушной обороны они были оперативно выявлены и уничтожены. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Напомним, что минувшей ночью киевский режим предпринял ряд попыток атаковать территорию России. Так, в Калужской области силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника, а в Брянской — баллистическую ракету С-200. Позднее стало известно об атаке дронов на Славянский НПЗ в Краснодарском крае, в результате которой от сердечного приступа скончался один человек. Также сообщалось о двух сбитых БПЛА в Домодедове и об одном — в Ростовской области.
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