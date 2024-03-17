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17 марта, 03:07

На окраине Калуги силами ПВО уничтожен украинский беспилотник

Губернатор Шапша: Средства ПВО уничтожили беспилотник на окраине Калуги

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник на окраине Калуги. По информации губернатора региона Владислава Шапши, в результате происшествия жертв и разрушений нет.

"Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО был уничтожен БПЛА. Жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа", — рассказал чиновник.

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Минувшей ночью киевский режим предпринял ряд попыток атаковать территорию России. Так, в Калужской области силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника, а в Брянской — баллистическую ракету С-200. Позднее стало известно об атаке дронов на Славянский НПЗ в Краснодарском крае, в результате которой от сердечного приступа скончался один человек. Также сообщалось о сбитых дронах в Раменском и Ступинском городских округах Подмосковья, двух — в Домодедове и об одном — в Ростовской области. В Белгородской области четыре БПЛА сбросили взрывные устройства на посёлок Октябрьский.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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