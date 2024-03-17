На окраине Калуги силами ПВО уничтожен украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник на окраине Калуги. По информации губернатора региона Владислава Шапши, в результате происшествия жертв и разрушений нет.

"Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО был уничтожен БПЛА. Жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа", — рассказал чиновник.