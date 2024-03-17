Один человек погиб, ещё 11 ранено в результате новой атаки ВСУ на Белгород 17 марта, 13:55 ВСУ обстреляли Белгород и прилегающие сёла. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде один человек погиб, ещё одиннадцать получили ранения во время повторного обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли Белгород и прилегающие сёла. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли Белгород и прилегающие сёла. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"К большому сожалению, есть погибший. В момент обстрела города мужчина находился на парковке. От полученных ран он скончался на месте ещё до приезда бригады скорой помощи", — говорится в тексте.

ВСУ обстреляли Белгород и прилегающие сёла. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли Белгород и прилегающие сёла. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Восемь человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в наиболее тяжёлом состоянии находится женщина с осколочным ранением грудной клетки. Трём пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не понадобилась.

По словам Гладкова, в результате обстрела Белгорода повреждено 36 квартир в 17 многоэтажках, девять частных домов, двенадцать автомобилей. Также снарядами задеты домовладения в посёлках Таврово, Дубовое, Майский, Репное Белгородской области.

Напомним, 17 марта Белгород и область подвергаются массированному обстрелу со стороны ВСУ. Погибла 16-летняя девушка, находившаяся в частном доме в момент атаки, её отец с ранениями доставлен в больницу. Также в Минобороны РФ сообщали о 35 сбитых беспилотниках — три были поражены на подлёте к Белгороду. Подробнее о том, что ещё известно о массовой атаке БПЛА, — в нашем материале.

Авторы Татьяна Миссуми