Установку Vampire с экипажем ВСУ уничтожили под Харьковом прямо перед атакой на Белгород

Российские силы нанесли удар по украинской установке РСЗО REM-70 Vampire ("Вампир"), расположенной в Харьковской области, прямо перед обстрелом Белгорода. Координаты РСЗО противника вычислил спецназ Росгвардии и передал Минобороны России.

"Спецназ Росгвардии обнаружил расчёт и установку РСЗО REM-70 Vampire ВСУ, которая готовилась к обстрелу Белгорода из Харьковской области. В результате удара ракетным вооружением РСЗО REM-70 Vampire ВСУ получила критические повреждения и выведена из строя, расчёт частично уничтожен и ранен", — сообщили в пресс-службе Росгвардии. Судя по кадрам, удар был нанесён из С-400 "Триумф".