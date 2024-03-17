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17 марта, 10:35

Установку Vampire с экипажем ВСУ уничтожили под Харьковом прямо перед атакой на Белгород

Спецназ Росгвардии помог уничтожить РЗСО Vampire в Харьковской области

Российские силы нанесли удар по украинской установке РСЗО REM-70 Vampire ("Вампир"), расположенной в Харьковской области, прямо перед обстрелом Белгорода. Координаты РСЗО противника вычислил спецназ Росгвардии и передал Минобороны России.

Видео © Росгвардия

"Спецназ Росгвардии обнаружил расчёт и установку РСЗО REM-70 Vampire ВСУ, которая готовилась к обстрелу Белгорода из Харьковской области. В результате удара ракетным вооружением РСЗО REM-70 Vampire ВСУ получила критические повреждения и выведена из строя, расчёт частично уничтожен и ранен", — сообщили в пресс-службе Росгвардии. Судя по кадрам, удар был нанесён из С-400 "Триумф".

Напомним, в ночь на 17 марта российские силы ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 35 БПЛА над территориями Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Краснодарской, Курской областей. Также девять украинских снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и три снаряда РСЗО "Ураган" уничтожено над Белгородской областью.

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Обложка ©

VK / Минобороны России

Андрей Бражников
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