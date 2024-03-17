Девять "Вампиров" и три "Урагана" сбито над Белгородской областью

Девять украинских снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и три снаряда РСЗО "Ураган" уничтожено над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Около 8:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением девяти снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и трёх снарядов РСЗО "Ураган". Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — уточнили в ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявлял, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он призывал жителей держаться дальше от окон и спуститься в укрытия. К настоящему моменту сигнал отменён.