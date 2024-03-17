Девять "Вампиров" и три "Урагана" сбито над Белгородской областью
МО РФ: Над Белгородской областью сбито 12 ракет РСЗО Vampire и РСЗО "Ураган"
Девять украинских снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и три снаряда РСЗО "Ураган" уничтожено над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Около 8:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением девяти снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и трёх снарядов РСЗО "Ураган". Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — уточнили в ведомстве.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявлял, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он призывал жителей держаться дальше от окон и спуститься в укрытия. К настоящему моменту сигнал отменён.
А в ночь на воскресенье, 17 марта, киевский режим предпринял очередные попытки атаковать территорию российских регионов, преимущественно с использованием беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 35 БПЛА над территориями Московской (четыре БПЛА), Белгородской (три БПЛА), Калужской (два БПЛА), Орловской (один БПЛА), Ростовской (один БПЛА), Ярославской (четыре БПЛА), Краснодарской (17 БПЛА), Курской (три БПЛА) областей.