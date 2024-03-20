Гладков ввёл запрет на въезд в шесть приграничных сёл Белгородской области
Въезд в ряд приграничных сёл Белгородской области, которые наиболее часто подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, будет ограничен с 20 марта. Такое заявление в видеообращении сделал глава региона Вячеслав Гладков.
Блокпосты поставят у населённых пунктов Козинка, Глотово, Гора-Подол, Грайворон, Безымено, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая. Следить за соблюдением ограничений будут сотрудники МВД, росгвардейцы и пограничники. По словам губернатора, жителям перечисленных сёл разрешат посещать свои дома лишь в то время, когда будет отсутствовать угроза обстрела. Однако такие визиты планируется проводить под строгим сопровождением туда и обратно в целях безопасности.
Гладков подчеркнул, что регулярные удары ВСУ разрушили владения многих белгородцев. Как только Вооружённые силы РФ отодвинут противника от российских границ, власти региона инициируют восстановительные работы.
Последняя атака ВСУ на Белгородчину была отражена дежурными системами ПВО поздним вечером 19 марта. Боевики пытались обстрелять российский регион с использованием ракетного комплекса Patriot.
ТАСС / Алексей Коновалов