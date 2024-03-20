Гладков ввёл запрет на въезд в шесть приграничных сёл Белгородской области

Въезд в ряд приграничных сёл Белгородской области, которые наиболее часто подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, будет ограничен с 20 марта. Такое заявление в видеообращении сделал глава региона Вячеслав Гладков.

Блокпосты поставят у населённых пунктов Козинка, Глотово, Гора-Подол, Грайворон, Безымено, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая. Следить за соблюдением ограничений будут сотрудники МВД, росгвардейцы и пограничники. По словам губернатора, жителям перечисленных сёл разрешат посещать свои дома лишь в то время, когда будет отсутствовать угроза обстрела. Однако такие визиты планируется проводить под строгим сопровождением туда и обратно в целях безопасности.