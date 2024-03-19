Силы ПВО отразили ракетный удар по Курской и Белгородской областям
Средства ПВО отразили ракетный удар по Курской и Белгородской областям. Об этом сообщили в Минобороны России.
Атака предпринималась киевским режимом около 22:30 мск. Над Курской областью была сбита переоборудованная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200, а над Белгородчиной — снаряд зенитного ракетного комплекса Patriot.
Напомним, ранее в Белгородской и Курской областях была запущена сирена ракетной опасности. Губернаторы регионов призвали срочно найти укрытие на улице либо спрятаться в комнатах со сплошными стенами без окон и дожидаться отмены тревоги.
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