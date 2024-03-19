Силы ПВО отразили ракетный удар по Курской и Белгородской областям

Средства ПВО отразили ракетный удар по Курской и Белгородской областям. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака предпринималась киевским режимом около 22:30 мск. Над Курской областью была сбита переоборудованная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200, а над Белгородчиной — снаряд зенитного ракетного комплекса Patriot.