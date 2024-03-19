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19 марта, 20:14

Силы ПВО отразили ракетный удар по Курской и Белгородской областям

Средства ПВО отразили ракетный удар по Курской и Белгородской областям. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака предпринималась киевским режимом около 22:30 мск. Над Курской областью была сбита переоборудованная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200, а над Белгородчиной — снаряд зенитного ракетного комплекса Patriot.

Средства ПВО сбили 10 снарядов РСЗО Vampire и ракету "Точка-У" над Белгородчиной
Средства ПВО сбили 10 снарядов РСЗО Vampire и ракету "Точка-У" над Белгородчиной

Напомним, ранее в Белгородской и Курской областях была запущена сирена ракетной опасности. Губернаторы регионов призвали срочно найти укрытие на улице либо спрятаться в комнатах со сплошными стенами без окон и дожидаться отмены тревоги.

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Shutterstock / vblinov

Артур Лапсаков
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