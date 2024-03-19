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19 марта, 19:37

Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской и Курской областях

Ракетная опасность объявлена в приграничных российских регионах. Сирена звучит в Белгородской и Курской областях, предупредили губернаторы регионов Вячеслав Гладков и Роман Старовойт.

Чиновники призвали находящихся на улице граждан срочно найти укрытие. Остальным же посоветовали спрятаться в комнатах со сплошными стенами без окон и дожидаться отмены тревоги.

"Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал в телеграм Гладков.

Старовойт: Три дома повреждены в результате удара ВСУ по курскому селу Тёткино
Старовойт: Три дома повреждены в результате удара ВСУ по курскому селу Тёткино

ВСУ уже обстреливали Белгородскую область 19 марта. Так, утром ПВО сбила девять снарядов РСЗО Vampire, в Грайворонском округе под обстрел попали больница и школа. Самый тяжёлый удар пришёлся по посёлку Разумное: подростку оторвало руку, а его маме осколки попали в шею, а 15-летний юноша получил множественные осколочные ранения по всему телу. Всего пострадали четыре человека.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков

Илья Пушкарев
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