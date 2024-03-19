Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской и Курской областях

Ракетная опасность объявлена в приграничных российских регионах. Сирена звучит в Белгородской и Курской областях, предупредили губернаторы регионов Вячеслав Гладков и Роман Старовойт.

Чиновники призвали находящихся на улице граждан срочно найти укрытие. Остальным же посоветовали спрятаться в комнатах со сплошными стенами без окон и дожидаться отмены тревоги.