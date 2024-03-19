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Криминал

Старовойт: Три дома повреждены в результате удара ВСУ по курскому селу Тёткино

19 марта, 16:45
ВСУ обстреляли Тёткино под Курском. Обложка © ТАСС / Иван Скиртач

ВСУ обстреляли Тёткино под Курском. Обложка © ТАСС / Иван Скиртач

В посёлке Тёткино Курской области три частных дома получили повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Посёлок Тёткино Глушковского района вновь обстрелян со стороны Украины. В результате в трёх домовладениях повреждены окна, фасады и заборы. Собственникам обязательно окажем помощь", — написал он.

Курский губернатор заявил о провальной попытке украинской ДРГ войти в Тёткино
Курский губернатор заявил о провальной попытке украинской ДРГ войти в Тёткино

Напомним, 17 марта украинские военные также нанесли удар по посёлку Тёткино Курской области, в результате чего часть населённого пункта осталась без электричества. Пять домов получили повреждения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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